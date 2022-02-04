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Чи очікувати галичанам фінансової кризи у 2022 році?

Василь Коваль

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На думку експертів, 2022 рік, як і минулий, позначиться дефіцитом енергоносіїв, ковідними обмеженнями, хиткою політичною рівновагою у світі, тощо. Все це не може не вплинути на економічну ситуацію в Україні.

За даними Держкомстату, у 2021 році ситуація з рівнем заробітних плат на українському ринку праці була неоднозначною. Незважаючи на те, що рівень мінімальної зарплати офіційно підняли, на сайтах пошуку роботи роботодавці пропонували вакансії з оплатою, в середньому, на дві тисячі менше, ніж на початку року. Але, зокрема, на Львівщині рівень пропонованих зарплат у середньому впав на третину. Найбільший дохід пропонували фахівцям сфери IT.

Найнижчий рівень середньої заробітної плати у січні 2022 року зафіксували на Закарпатті. Івано-Франківська область вище на три позиції, Львівська – ще на три. Багато місцевих виробництв так і не відновилися після пандемії.

На Івано-Франківщині найбільше скоротили хімічне виробництво – на 0,9%. Текстилю, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у кінці року випустили менше на 12,9%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 13%.

На Львівщині на 7,4% зменшили обсяги металургійного виробництва та  готових металевих виробів, на 4,5% впало виробництво фармацевтичних продуктів і препаратів. У регіоні на 2,9% менше випустили харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, на 2,5% за рік скоротили хімічне виробництво.

Малий та середній бізнес також потерпає від економічної кризи, нестійкої воєнно-політичної ситуації, дефіциту трудових ресурсів, кредитів та відсутності державних програм підтримки. Коронавірусні обмеження вплинули на зниження доходів працівників малих підприємств. Багато з них закрилися, люди втратили роботу. Зростаюча захворюваність може ще більше погіршити ситуацію.

В минулому році в Україні працівники не отримали зароблених коштів загалом на 4 млрд грн, а кожному двадцятому працівнику в країні неодноразово затримували зарплату. Офіційний рівень безробіття в країні – 10%. За минулий рік в Україні закрили 449 відділень банків.

Незважаючи на це, в 2022 році фінансової кризи в Україні не очікують. В офіціальному зверненні Нацбанк запевняє, що до кінця року зарплати українців зростуть, в середньому, на 6%: «Темпи зростання номінальних заробітних плат знизяться. Реальна заробітна плата зростатиме близько до 6% у 2022 році та 4% за рік у 2023-2024 роках, відповідаючи рівню зростання продуктивності в економіці на тлі перекваліфікації».

Економісти прогнозують зменшення витрат на протидію коронавірусу разом зі спадом пандемії та сподіваються на більш збалансований річний бюджет. На думку експертів, це все-таки має обумовити Українській економіці дуже повільне, але зростання.

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