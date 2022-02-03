Університет банківської справи приєднали до ЛНУ ім. І. Франка

Університет банківської справи у Львові приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 29 грудня 2021 року.

У розпорядженні вказується, що реорганізація відбудеться за пропозицією Міносвіти. Студенти Університету банківської справи продовжать вчитись у ЛНУ ім. І. Франка за обраними спеціальностями.

«Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування», – йдеться в указі.

Реклама партнерів

Міністерству освіти і науки доручили провести належні заходи з реорганізації Університету банківської справи.

Додамо, що УБС – це профільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, де готують фахівців для фінансово-кредитної системи України. Університет розташований у Львові та має відокремлений структурний підрозділ – Черкаський навчально-науковий інститут. Раніше від університету від’єднали Харківський банківський інститут. Його приєднали до Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Реорганізацію проводять через зміни до Закону про вищу освіту. Зокрема, вузам заборонили створювати відокремлені структурні підрозділи (філії) інших містах. Підрозділи, які вже працювали раніше, необхідно було закрити до 1 липня минулого року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.