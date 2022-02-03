ОСТАННІ НОВИНИ

Університет банківської справи приєднали до ЛНУ ім. І. Франка

Ольга Денисяка

|

Університет банківської справи у Львові приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 29 грудня 2021 року.

У розпорядженні вказується, що реорганізація відбудеться за пропозицією Міносвіти. Студенти Університету банківської справи продовжать вчитись у ЛНУ ім. І. Франка за обраними спеціальностями.

«Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування», – йдеться в указі.

Реклама партнерів

Міністерству освіти і науки доручили провести належні заходи з реорганізації Університету банківської справи.

Додамо, що УБС – це профільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, де готують фахівців для фінансово-кредитної системи України. Університет розташований у Львові та має відокремлений структурний підрозділ – Черкаський навчально-науковий інститут. Раніше від університету від’єднали Харківський банківський інститут. Його приєднали до Харківського національного університету імені Василя Каразіна.

Реорганізацію проводять через зміни до Закону про вищу освіту. Зокрема, вузам заборонили створювати відокремлені структурні підрозділи (філії) інших містах. Підрозділи, які вже працювали раніше, необхідно було закрити до 1 липня минулого року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру
Анастасія ПИЖ
В «АТБ» стартувала найромантичніша акція року: можна виграти смартфон, турпоїздку і квартиру

На найкоротший і найхолодніший місяць року припадає головне свято закоханих – день святого Валентина. Традиційно 14 люто...

Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі
Ольга ДЕНИСЯКА
Скандальна ДТП із нардепом від «слуг» та спроба підкупу поліції: що далі

Журналісти оприлюднили відео з ДТП за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонє полі...

Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі
Наталя ДУЛЯБА
Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергов...

Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році
Анастасія ПИЖ
Нові магазини, сервіси та перспективи: чим «АТБ» дивуватиме у 2022 році

2022 рік уже остаточно вступив у свої права та поставив перед нами чимало складних питань. Це і нова хвиля пандемії коро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів