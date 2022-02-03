У Львові суд виніс вирок за побиття з гомофобних мотивів

Галицький райсуд Львова на чотири роки засудив чоловіка за напад на ґрунті ненависті через гомофобію. Ідеться про побиття двох чоловіків у Львові в липні 2021 року. Про це йдеться у вироку суду від 27 січня, передає Hromadske.

Опівночі 26 липня 2021 року група людей напала на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу, бо ті здалися їм схожими на геїв. Згодом правоохоронці затримали чотирьох причетних до злочину.

Як вказано у матеріалах справи, чоловік (щодо якого відбувалось засідання) разом з іншими причетними побив Савіна та Вербу руками та ногами, зокрема в обличчя. Також обвинувачений вкрав мобільний телефон одного з потерпілих, а через дві години вкрав ще один телефон.

Під час допиту чоловік визнав свою провину та зізнався, що справді разом з іншими безпричинно нецензурно висловлювався щодо можливої гомосексуальної орієнтації Савіна та Верби.

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Обвинувачення висунули за статтями 296 та 186 Кримінального кодексу України – хуліганство та грабіж. Його засудили до чотирьох років в’язниці. Початок відбування покарання відлічуватиметься з 13 жовтня 2021 року.

Раніше двоє нападників отримали умовні терміни, а 15 листопада 2021-го одного нападника засудили до 4,1 року ув’язнення. Це став першим реальним терміном за напад на ґрунті ненависті через гомофобію.

Адвокатка потерпілих Оксана Гузь зазначила, що задоволена тим, що досить оперативно встановили особи нападників і справи передали до суду.

«Це означає, що поліція має ресурс для оперативного реагування. Погано те, що швидким досудовим розслідуванням, найімовірніше, потрібно завдячити розголосу. На мою думку, якби потерпілі менш активно залучали ЗМІ, то справа до суду навряд би дійшла. Мені здається, що так відбуватися не повинно», – сказала захисниця.

Також, за її словами, законодавство потребує змін, бо потрібна окрема норма, яка буде визначати умови, за яких настає відповідальність за злочини на ґрунті ненависті.

«Згадка про реальний (у цьому випадку – гомофобний) мотив злочину – це добре, але цього замало», – прокоментувала Оксана Гузь.

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