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Минулої доби окупанти чотири рази порушили режим «тиші» на Донбасі

Ольга Денисяка

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Упродовж минулої доби, 2 лютого, російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових за минулу добу немає. Про це йдеться у зведенні пресштабу ООС.

Так, російські війська чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти війська обстрілями контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Крім цього, в напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними», – запевняють у штабі.

Станом на 07:00 год. 3 лютого порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували

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