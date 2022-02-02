На землях рекреації нарешті дозволили будувати житло

У минулому році Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Ці нововведення відповідають європейській практиці, зменшують бюрократичні процедури та дозволяють більш ефективно і з користю для людей використовувати землі, які до цього часу стояли пусткою. Серед таких є і т. зв. землі рекреації.

Як зазначають фахівці, колись використання таких земель зустрічалося з певними труднощами. Саме поняття рекреація включає не лише піші прогулянки по полях і лісах, а й комфортне й довше проведення часу в таких умовах. А для цього потрібні певні інфраструктурні об’єкти. Ті ж туалети, альтанки, відпочинкові чи мисливські будиночки, басейни, спортивні та дитячі майданчики тощо. Тобто все те, що давно є на землях рекреації у країнах Європи та цивілізованого світу.

Відповідно до ст. 52 Земельного кодексу України на землях рекреаційного призначення тепер допускається будівництво відповідно до чинної містобудівної документації об’єктів житлового та громадського призначення, що не порушують режим використання земель рекреаційного призначення.

Як свого часу розповідав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе Міністерство оновило державні будівельні норми, зокрема, встановивши чіткі вимоги до проектування рекреаційного житла для проживання відпочиваючих в приватних житлових будинках разом з їх власниками. Відповідні зміни містяться у ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

«У всьому світі під час подорожей чи інших поїздок популярно винаймати недороге житло безпосередньо у їх власників. Проте в Україні, на жаль, цей напрям досі нерозвинений, відпочиваючі живуть без необхідних умов та зручностей, адже такої норми в діючих ДБН взагалі немає. Тому зараз ми унормували це питання, ввівши чіткі вимоги до проектування рекреаційного житла, в якому можуть зупинятися туристи та проживати в сприятливих умовах, безпечно і комфортно», – сказав він.

За словами Лева Парцхаладзе, можливість проектування сучасного рекреаційного житла сприятиме розвитку туристичного напряму в Україні за рахунок створення сприятливих умов для недорогого проживання туристів та розвитку підприємництва серед власників таких будинків. Та й звичайні люди зможуть будувати собі невеликі котеджі та жити в гармонії з природою в приміських зонах. І за таким будівництвом мало б бути майбутнє, бо сьогодні українські міста занадто урбанізовані. Густота населення в українських містах зашкалює.

Як зазначає сертифікований експерт з питань містобудування, Народний архітектор України Олександр Ярема, наше місто вже забудоване до не можливості. Кільцева Львова практично стала внутрішньою дорогою міста. «Львову треба розвивати міста-супутники. Люди повинні будувати таке житло, у якому було б комфортно жити. В гармонії з навколишнім середовищем, без великого антропогенного впливу. І землі рекреації в цій ситуації також повинні бути задіяні. У цій справі має бути виважений і комплексний підхід. Наші сусіди поляки вже давно нас у цій справі випередили. Мусимо використовувати найкращий світовий досвід і не перетворювати наші міста в урбанізовані гетто, де пріоритет мають не люди, а, жартома кажучи, автівки», – зазначив пан Ярема.

До речі, в Україні вже є позитивна практика надання дозволів на розбудову рекреаційного житла. Так, Трускавецька міська рада затвердила містобудівну документацію на детальний план території під рекреаційне житло в с. Модричі.

Рекреаційне житло – це різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і розміщеними за межами озеленених територій загального користування. Його найкраще розміщувати в приміських зонах, на курортно-оздоровчих територіях. Поверховість забудови згідно згаданих вище норм ДБН не повинна перевищувати 4 поверхів.

Фото: Vsisanatorii.com

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