Через спалах коронавірусу у депутатів перенесли засідання сесії Львівської міськради

У Львові вирішили перенести засідання міської ради через підтверджений коронавірус у великої кількості депутатів. Таке рішення прийняли на засідання колегії ради у середу, 2 лютого, пише Zaxid.net.

Перше у 2022 році засідання Львівської міської ради мали провести у четвер, 3 лютого. Втім, як повідомив на засіданні колегії міський голова Львова Андрій Садовий, більшість з 64 депутатів міськради не зможуть прийти на засідання сесії, бо хворіють на ковід.

За його словами, найбільше хворих на ковід зараз у фракції «Європейська солідарність» – лише семеро депутатів можуть бути присутніми на засіданні сесії. Депутати інших фракцій також хворіють на коронавірус.

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«Враховуючи інформацію по кількості депутатів, які можуть бути присутніми на пленарному засіданні, немає сенсу збиратись, бо ми не наберемо і 25 депутатів, не кажучи про 33 депутати, які нам необхідні для кворуму», – сказав Садовий.

Попередньо, засідання сесії перенесли на наступний тиждень. Втім точну дату визначать, коли стане відомий стан здоров’я більшості депутатів.

На засіданні сесії 3 лютого депутати мали розглянути майже 200 питань, серед яких – виділення коштів на територіальну оборону, затвердження старостинських округів та чимало земельних питань.

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