За рік сто українських журналістів постраждали від фізичної агресії, – НСЖУ

Сто працівників українських ЗМІ постраждали під час інцидентів із застосуванням сили у 2021 році. Загалом минулого року трапилося сімдесят випадків фізичної агресії щодо українських журналістів. Такі результати Національна спілка журналістів та її партнери зафіксували в 2021 році в рамках «Індексу фізичної безпеки журналістів». Про це повідомив у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Показник агресії майже дорівнює показникам попереднього року, коли в 77 епізодах насильства постраждав 101 журналіст. Певне зменшення рівня агресії експерти Спілки пояснюють, зокрема, з адаптацією суспільства до карантинних обмежень, запровадження яких спричиняло психологічну напругу та провокувало додаткову агресію на працівників ЗМІ.

Провідні місця в антирейтингу проявів фізичної агресії стабільно посідають столичний регіон (20 випадків у Києві та Київській області) і Одещина (8 випадків). Також високі показники торік зафіксовано в Харківській (5 випадків) і Житомирській (4 випадки) областях.

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Доволі високим залишається рівень фізичної агресії щодо жінок-журналісток: у 2021 році постраждали 25 медійниць (у 2020 році – 36).

Представники правоохоронних органів торік застосували силу щодо журналістів у 4 епізодах (позаторік – у 6), а посадовці депутати й чиновники – у 12 (позаторік – лише в 4). Два випадки трапилися із застосуванням зброї.

За даними Національної спілки журналістів, в Україні кожні 5 днів трапляється інцидент із застосуванням сили до журналістів: це побиття, спалені машини, пошкоджена апаратура. Експерти НСЖУ, на жаль, констатують певну зневіру медійників у дієвості звернень по допомогу до правоохоронних та судових органів.

Водночас, експерти бачать певний прогрес у реагуванні правоохоронної системи на злочини проти журналістів, поліція оперативно розпочинає розслідування та кваліфікує перешкоджання і напади саме за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу.

«Цей прогрес ми пов’язуємо насамперед із розбудовою механізмів реагування на випадки перешкоджання журналістській діяльності в структурах Нацполіції та органів прокуратури, зокрема, і завдяки наполегливій роботі журналістської спільноти. Всі наші зусилля в захисті безпеки журналістів спрямовані на один результат – це невідворотність покарання в кожному випадку нападу», – каже голова НСЖУ Сергій Томіленко

Нагадаємо, «Індекс фізичної безпеки журналістів» – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. Індекс укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО «Інформаційна безпека», ГО «Платформа прав людини», Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси

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