Прочистка каналізації у Львові – звертайтеся до професіоналів «Труболюб»

Чудове європейське місто Львів приваблює мільйони туристів. Блукаючи по мальовничим вулицям, туристи не замислюються, як важливо дбати про санітарію. Цією проблемою займаються комунальні й приватні компанії, серед яких одна з відомих — компанія «Труболюб».

Якісна прочистка каналізації у Львові забезпечується професіоналами-сантехніками, яких в організації налічується понад 20.

Прочистка каналізації у Львові від професіоналів: методи чистки

Використовуючи надсучасні технології, компанія «Труболюб» пропонує цілодобові послуги:

відеодіагностика водогінних і каналізаційних труб;

механічна, хімічна, гідродинамічна чистка;

асенізаційні заходи каналізації;

викачування вигрібних заглиблень від сміття і мулу.

У разі виявлення ознак засмічення рекомендується невідкладно звернутися до сервісу прочистки і викликати аварійну бригаду. Працівники компанії проводять діагностику для виявлення причини і ступеня аварії. Залежно від результату, спеціалісти вирішують, до якого методу очищення труб потрібно вдатися для вирішення проблеми:

механічного;

гідродинамічного;

хімічного;

комплексного.

Механічний засіб чистки передбачає застосування стального тросу з двигуном, з робочими насадками, які пробивають і видаляють корки.

Для гідродинамічного способу застосовується товстостінний шланг-гідронасос зі спеціальними насадками, що збільшують напір води. Сильний струмінь води пробиває корки й очищає стінки труб від накипу.

Хімічний засіб частково повторює гідродинамічний, лише замість води застосовуються активні хімічні розчинники і реагенти. До цього методу вдаються у випадках найбільших засмічень, що не піддаються іншим зазначеним способам очищення.

Застосування кількох способів послідовно вважається комплексним методом.

Декілька слів про компанію

«Труболюб» діє на ринку трубоочисних послуг більше 12 років, за які виконано понад 3000 замовлень, в тому числі аварійних викликів, отримано безліч позитивних відгуків.

Клієнти задоволені якістю виконання аварійних і профілактичних робіт. Особливо відзначається швидкість прибуття бригади, оперативність дій професіоналів. Здебільшого прочистка каналізації у Львові займає не більше години, а найчастіше забирає біля 30 хвилин.

Вартість послуг компанії «Труболюб» приємно вражає ціною та якістю.

℗