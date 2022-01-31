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Де у Львові та околицях 1 лютого не буде світла: адреси

Аліса Белей

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У вівторок, 1 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та його околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 08:00 до 17:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

  • Коперника – 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28А, 30, 32;
  • Вишенського – 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;
  • Кутова – 11, 13, 13А, 13Б, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 8Г;
  • Лісна – 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 25, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7в, 8, 8а, 8Б, 9;
  • Личаківська – 101, 103, 128, 128-А, 130, 147, 152, 47, 48, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 83, 84-А, 89, 89/4, 91, 93, 95, 97, 99;
  • Ніжинська – 1, 10, 10а, 10Б, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 3, 5, 7, 8, 9;
  • Некрасова M. – 66;
  • Піскова – 1, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Солодова – 1, 10, 3, 3А, 4, 5, 6, 6Б, 7;
  • Сороки – 7, 7А, 8;
  • Черемшини  – 1, 11, 13, 15, 15а, 15Б, 17, 1а, 21, 22, 24, 3, 3а, 44, 49, 5, 6, 7, 7а, 9;
  • Котика Б. – 5, 7;
  • Острозького – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Садовського – 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Сковороди – 4;
  • Фізкультурна – 12, 2;
  • Харківська – 2, 44;
  • Чернецького – 6;
  • Шевченка – 45/47, 59, 90;
  • Кам’янецька – 20;
  • Сумська – 12, 14;
  • Озерна бічна – 2в.

Також із 08:00 до 17:00 без електрики будуть у Брюховичах. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

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  • Іздрика – 10, 13, 2, 29;
  • Іздрика (бічна) – 1;
  • Церковна – 2.

Не оминуть знеструмлення й жителів Винників. Так, із 08:00 до 17:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

  • Виноградна (бічна);
  • Криницького – 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9;
  • Незалежності – 15;
  • Розливка – 2, 3, 4, 6;
  • Соборності – 1, 10, 10а, 12, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 22, 24, 24А, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 8Б;
  • Стрілецька – 4, 4б, 6, 8;
  • Стуса – 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 31, 5, 7, 9.

У Зимній Воді будуть знеструмлена вулиця:

  • Зимновідська.

А в Рясному без світла буде вулиця:

  • Братерства.

У Солонці без електрики будуть такі вулиці:

  • 1 листопала;
  • Наварійська;
  • Долина;
  • Квітнева;
  • Костюшка;
  • Коцюбинського;
  • Львівська;
  • Людкевича;
  • Спортивна;
  • Хвилового;
  • Черемшини.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи – на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

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Фото – з мережі Інтернет

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