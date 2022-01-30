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Moderna розпочала клінічне випробування вакцини проти ВІЛ на людях

Аліса Белей

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Американська компанія Moderna оголосила про початок клінічних випробувань другої вакцини проти ВІЛ на основі мРНК. Про це йдеться на сайті компанії.

Так, 27 січня Moderna оголосили про введення перших доз вакцини під час клінічного випробування у Школі медицини та наук про здоров’я Університету Джорджа Вашингтона.

Під час першої фази випробувань клінічні дослідження також проводитимуть у низці медцентрів в Атланті, Сіетлі та Сан-Антоніо.

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Розроблена вакцина має в основі ту ж технологію мРНК, яку використовували для створення вакцини проти Covid-19. Дослідники створили не тільки первинну вакцину, а й бустер.

Науковці вже випробували її на мишах та макаках і кажуть, що препарат безпечний і викликає вироблення антитіл.

У клінічних дослідженнях мають узяти участь 56 здорових, ВІЛ-негативних дорослих волонтерів. Сорок вісім учасників отримають одну або дві дози вакцини, причому 32 з них отримають бустер. Ще вісім добровольців отримають тільки імуноген для посилення.

За учасниками дослідження спостерігатимуть протягом шести місяців після останньої вакцинації.

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Фото з мережі Інтернет

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