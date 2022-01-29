Сьогодні у Львові відзначають День пам’яті Героїв Крут: програма

У суботу, 29 січня, Україна вшановує День пам’яті Героїв Крут. З цієї нагоди у Львові відбудеться низка заходів зі вшанування. Про це пише Твоє місто.

У суботу, 29 січня, в Україні відзначають річницю бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність.

Завдяки звитязі та сміливості українських воїнів ворожий наступ більшовиків було зупинено на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного союзу.

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9 лютого 1918 року Брестський мирний договір підписали. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб’єктом міжнародних відносин.

Зазначимо, що 29 січня у Львові відбудеться вшанування пам’яті учасників бою під Крутами І. Лоського та А. Лазаренка. Заходи розпочнуться о 10:30 год на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

О 12:00 пройде освячення наріжного каменя військового храму Ліцею імені Героїв Крут, а о 12.30 – відкриття музею Ліцею імені Героїв Крут (вулиця Пасічна, 68).

Через епідситуацію всі заходи обіцяють провести з дотриманням карантинних норм.

Довідка. 29 січня 1918 р. поблизу залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, відбувся бій між 5-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300-ма київськими студентами,

Бій тривав 5 годин. Він став символом боротьби за свободу і незалежність українського народу. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в нерівному бою біля Крут, намагаючись протистояти просуванню до Києва окупаційної армії Муравйова, за незалежність України.

Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні. Зі спогадів очевидців відомо, що Григорій Пипський, зі Старосамбірщини, перед розстрілом перший почав співати «Ще не вмерла Україна», решта студентів підтримали спів.

У березні 1918 р., після підписання більшовиками Брестської мирної угоди та з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 р., було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 28 вояків-студентів було перевезено до Києва. Виступаючи на церемонії поховання, голова Центральної Ради (1917-1918) Михайло Грушевський назвав вчинок київської молоді героїчним.

У радянські часи полеглих у Крутах кваліфікували як зрадників. На місці загибелі героїв розбили парк. Пізніше, після Другої світової війни, тут поховали радянських воїнів, полеглих при визволенні Києва.

Вперше про увічнення пам’яті студентів згадали в 1990-х роках, коли Народний Рух України встановив на місці загибелі студентів дерев’яний хрест. Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати з 2007 року, згідно з указом Президента «Про вшанування пам’яті Героїв Крут». На місцях їхнього останнього бою та поховання встановили пам’ятні знаки.