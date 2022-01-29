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На Львівщині розшукують безвісти зниклу 13-річну дівчинку

Аліса Белей

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Поліцейські оголосили у розшук безвісти зниклу 13-річну Вікторію Масляник, мешканку міста Стебник, що на Львівщині. Дівчинка вийшла з дому 27 грудня та досі не повернулася. Про це йдеться у Facebook пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA.

13-річна дівчинка 27 грудня вийшла з дому у місті Стебник Дрогобицького району Львівської області та безвісти зникла.

Прикмети розшукуваної дитини: худорлявої тілобудови, довге волосся коричневого кольору та карі очі.

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У що була одягнена зникла дівчинка: сірий батник з капюшоном, чорного кольору джинси та куртку, взута в черевики.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклої, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

Оновлено. Станом на 29 січня 16:00, за інформацією пошуково-рятувальної волонтерської асоціації дівчинку знайдено живою.

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