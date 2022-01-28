Річард Бренсон: «Якого біса в 2022 році одна країна збирає танки на кордонах іншої?

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон про загрозу вторгнення російської армії в Україну:

«Мої думки про Україну та Росію. Лідери бізнесу всього світу з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на українському кордоні. Це був тліючий конфлікт протягом багатьох років з періодичними спалахами, як-от незаконна анексія Криму Росією в 2014 році.

Але ніколи в останні роки не було більшого ризику тотальної війни на європейській землі – війни, яка, як і багато хто, не служить справедливій чи законній цілі. На даний момент будь-кому з нас важко приховати своє роздратування. Якого біса в 2022 році одна країна збирає танки на кордонах іншої країни?

Я провів більшу частину свого дорослого життя, виступаючи проти того, що я вважав несправедливими війнами нашого часу. У березні 1968 року я приєднався до десятків тисяч молодих людей на Трафальгарській площі у Лондоні, які протестували проти війни у ​​В’єтнамі – конфлікту, який швидко загострювався, який коштував незліченних життів, скалічив сотні тисяч дітей і дорослих, і закінчився принизливою поразкою для США та її союзники. 35 років по тому я був серед мільйонів людей у ​​всьому світі, які вийшли на вулиці, щоб протестувати проти вторгнення в Ірак – хижого та безрозсудного заходу, який дестабілізував Близький Схід і зробив світ менш безпечним.

Вісім років тому, коли наміри Путіна в Україні стали більш очевидними для решти світу, ми розпочали зусилля з мобілізації російських та українських бізнес-лідерів для відстоювання мирного врегулювання відносин між їхніми країнами. Я пам’ятаю численні змістовні зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами в політиці та бізнесі, і ми набагато краще зрозуміли динаміку влади, що підігріває цей конфлікт. Ми також швидко усвідомили, що жоден з наших російських контактів, який приватно виступав проти російського військового втручання, не був готовий озвучити свою позицію публічно. Ми оприлюднили заяву бізнесу, яку з радістю підписали західні та українські бізнесмени, але нам не вдалося отримати жодного підпису з Росії, бо їхній страх перед репресіями з боку режиму Москви був надто великим.

Проте тоді, і зараз, ті, з ким я спілкувався, були єдині у думці, що будь-яка війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки. Передовсім, це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу та зруйнує російську економіку. І, звичайно, це завдасть величезної шкоди та страждань людям, молодим і літнім, які намагаються жити в мирі по обидва боки кордону. Як зазвичай, основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці відіграють жахливу роль, є яскравим нагадуванням того, що поставлено на карту.

Це не той конфлікт, який президент Путін може виграти в довгостроковій перспективі. Хоча його, вочевидь, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, але його мало б турбувати, яким буде майбутнє його власної країни. У якийсь момент звичайні росіяни усвідомлять, що вони заслуговують на краще, особливо якщо ситуація дійде до кипіння, коли неминучий гнів українців, що захищають свої домівки, села та міста, поверне мару радянської невдачі в Афганістані зі смертельними втратами російських синів, братів і батьків.

Для лідерів бізнесу настав час зібратися разом і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні дати чіткий сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримуватиме весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка прагне порушити суверенітет іншої».

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