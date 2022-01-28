Львів'ян просять приносити теплі речі для потребуючих

З 31 січня до 4 лютого у Львові відбудеться благодійна акція «Між нами – тепло». Львів’ян просять приносити теплий одяг чи взуття для потребуючих. Речі можна приносити протягом тижня та залишати на алеї біля Порохової вежі.

У Львові вдруге організовують акцію «Між нами – тепло», аби кожен, хто потребує теплого одягу, зміг його отримати. Тож усіх, хто має змогу, запрошують долучатись до акції та приносити одяг, і таким чином допомогти пережити зиму тим, хто у потребі.

Акцію проводить Львівський міський центр соціальних служб «Між нами», спільно з простором усвідомленого споживання «Ясна річ». Триватиме акція упродовж тижня – з 31 січня до 4 лютого, на алеї біля Порохової вежі (вул. Підвальна, 4).

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«Запрошуємо громаду Львова долучатись до акції. Приносьте теплі речі, краще на вішаках, і розвішуйте їх на деревах алеї – ви впізнаєте, на яких саме. Кожен, хто потребує одягу, зможе прийти і взяти для себе потрібну річ. Тож почувайтеся вільними приносити одяг у хорошому стані», – зазначили у Центрі соціальних служб «Між нами».

До слова, під час першої акції «Між нами тепло», яку провели торік у грудні, теплий одяг змогли взяти собі близько 100 потребуючих.