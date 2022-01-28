ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян просять приносити теплі речі для потребуючих

Аліса Белей

|

З 31 січня до 4 лютого у Львові відбудеться благодійна акція «Між нами – тепло». Львів’ян просять приносити теплий одяг чи взуття для потребуючих. Речі можна приносити протягом тижня та залишати на алеї біля Порохової вежі.

У Львові вдруге організовують акцію «Між нами – тепло», аби кожен, хто потребує теплого одягу, зміг його отримати. Тож усіх, хто має змогу, запрошують долучатись до акції та приносити одяг, і таким чином допомогти пережити зиму тим, хто у потребі.

Акцію проводить Львівський міський центр соціальних служб «Між нами», спільно з простором усвідомленого споживання «Ясна річ». Триватиме акція упродовж тижня – з 31 січня до 4 лютого, на алеї біля Порохової вежі (вул. Підвальна, 4).

Реклама партнерів

«Запрошуємо громаду Львова долучатись до акції. Приносьте теплі речі, краще на вішаках, і розвішуйте їх на деревах алеї – ви впізнаєте, на яких саме. Кожен, хто потребує одягу, зможе прийти і взяти для себе потрібну річ. Тож почувайтеся вільними приносити одяг у хорошому стані», – зазначили у Центрі соціальних служб «Між нами».

До слова, під час першої акції «Між нами тепло», яку провели торік у грудні, теплий одяг змогли взяти собі близько 100 потребуючих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів