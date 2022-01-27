Вивчення англійської мови для малюків за мультиками

Користь мультиків англійською для малюків. Переваги такого навчання, які мультики дивитися. Навчальні та розважальні мультики. Що подивитися.

Англійська мова для малюків за мультиками

Курси англійської мови для дітей відрізняються від занять для дорослих. Важливо, щоб навчання було захоплюючим, комфортним та ефективним. Це стосується як занять у навчальному центрі, так і домашніх уроків. Малята завжди готові грати і веселитися, активно проводити час, тому уроки англійської також мають бути захоплюючими та цікавими. Вивчення мови за мультиками – ефективний прийом для дому та курсів іноземної мови. Так, наприклад, школа англійської для дітей Грін Кантрі включає в свою навчальну програму різні розважальні активності, у тому числі перегляд навчальних та художніх мультиків.

Яскрава картинка, цікавий сюжет, проста лексика і текст, що запам’ятовується, — ідеальна комбінація, яка допоможе малюку ефективно вчити іноземну. Раніше ми вже докладно розповідали про методики вивчення англійської мови для малюків, які роблять процес навчання простим та дієвим, сьогодні докладніше розглянемо користь та переваги перегляду мультиків у оригіналі.

Ефективні уроки англійської мови для малюків можуть бути різноманітними: від перегляду кумедних навчальних роликів до розучування пісень

Англійська мова для малюків: різноманітність мультиків для навчання

За допомогою мультиків можна поповнити словниковий запас, покращити аудіювання, позбавитися мовного бар’єру. Сьогодні на різних платформах в інтернеті та на YouTube можна знайти різноманітність як навчальних роликів, так і розважальних мультсеріалів. Перші мають сюжет та лексику, розроблені спеціально для вивчення іноземної мови. Це можуть бути відео, які допомагають вивчати букви алфавіту, кольори, явища природи, вітання та багато іншого. Наприклад:

Gogo Loves English;

Muzzy in Gondoland;

Crawford the Cat;

Happy Rhymes;

Martha Speaks.

Більшість мультиків і серіалів для малюків супроводжуються піснями, що запам’ятовуються, багато з яких стали справжніми хітами. Розучування пісень – ще один плюс від перегляду мультиків, що сприяє простому запам’ятовування слів та граматичних правил, простих виразів для діалогу.

Вчити англійську допомагають не лише навчальні відео. Завдяки великій різноманітності коротких та повнометражних мультфільмів малюки з будь-яким рівнем мови зможуть тренувати свої знання. Дивитись їх можна із субтитрами. Наприклад, мультики з простою лексикою:

My Little Pony: Friendship is Magic;

Paws Patrol;

Postman Pat;

Dora the Explorer;

Peppa Pig.

Крім того, ви можете дивитися улюблені картини від Disney, Pixar, DreamWorks та інших мультиплікаційних студій разом із малюком. Це одночасно спільне проведення часу всією родиною та користь для іноземної мови. Допомагайте дитині з перекладом незрозумілих фраз, знайдіть та розучите пісні та саундтрек. Шукати такі мультсеріали можна на різних відеоплатформах і телеканалах.

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