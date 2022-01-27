Україна піднялась в рейтингу найсильніших армій світу

За підсумками 2021 року Збройні сили України посіли 22 місце у рейтингу зі 140 армій світу. Рейтинг опублікувала міжнародна компанія Global Firepower, яка щороку аналізує військову потужність держав.

Лише за останній рік Збройні сили України піднялись на 3 позиції, оскільки у 2020 році посідали 25 місце. За рік наша армія покращила «Індекс сили» (PwrIndx) – 0,3266 проти 0,4396 минулорічних даних. Оцінка 0,0000 вважається «ідеальною».

Так званий «індекс сили» вираховують за декількома показниками: людські ресурси країни, потужність сухопутних, військово-морських та повітряних сил, логістичні можливості (переміщення військ), природні ресурси, фінанси та витрати на оборону та географія держави.

Поруч із українською армією на 21 місці – Тайвань, а на 23 – Канада. Щодо наших сусідів, то усі вони мають слабші позиції в рейтингу (за винятком РФ):Румунія – 38, Білорусь – 52, Угорщина – 56, Словаччина – 60 та Молдова – 105.

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Традиційно, на першому місці рейтингу залишаються Сполучені Штани Америки. Другу сходинку посіла Росія, а третю – Китай.

До слова, у 2020 році українська армія посіла 27-е місце, а у 2019 і 2018 роках перебувала на 29-му місці.

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