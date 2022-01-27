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У Львові розшукують безвісти зниклого 19-річного хлопця

Ольга Денисяка

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У Львові оголосили в розшук 19-річного Романа-Назара Івахіва, який наприкінці грудня минулого року вийшов з дому і не повернувся. Про це йдеться у Facebook пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA.

Відомо, що хлопець зник у Львові наприкінці 2021 року. З того часу він не виходить на зв’язок.

19-річний львів’янин має середню статуру. Усіх, кому відоме місцеперебування зниклої, просять повідомляти на безплатну гарячу лінію 0-800-310-911 або безпосередньо в поліцію за номером 102.

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