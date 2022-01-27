МЕРІ запрошує на концерт до Дня Закоханих

Спеціально до Дня Валентина Віктор Винник і гурт МЕРІ представлять програму, до якої увійдуть найкращі хіти та прем’єри артистів. Святковий концерт відбудеться 13 лютого у Центрі Довженка, повідомили організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.

«Для мене Свято усіх закоханих асоціюється саме із Львовом. Думаю, багато людей зі мною погодяться, адже до цього спонукає таємнича і романтична аура міста. Тож недаремно люди з усієї України приїздять саме до Львова відсвяткувати це свято. Європейський центр кохання – це Париж, а у нас, без сумніву, це Львів!» – розповідає Віктор Винник.

Віктор Винник також поділився, чим 13 лютого будуть захоплювати, надихати та закохувати у переддень Дня Святого Валентина, а також привідкрив маленьку таємницю вечора.

«У програмі нашого концерту звучатимуть перевіренні роками наші найромантичніші пісні. Зокрема, у нас навіть є тематична пісня до цього свята «Kiss на біс», у якій йдеться про День святого Валентина. Також готуємо прем’єри! Спеціально до Дня закоханих, ми презентуємо відео та вперше наживо виконаємо нову пісню «Бути з тобою» саме у Центрі Довженка. Маю надію композиція та кліп усім сподобаються, бо ми дуже-дуже старались! Чекаємо усіх з нетерпінням!»

До слова, на нещодавньому концерті Віктора Винника і МЕРІ у Києві музиканти разом із залом заспівали на біс відому пісню «Батько наш Бандера». Віктор Винник зауважив, що ця пісня увійде у програму найближчих концертів гурту, зокрема у Львові.

«Це дуже добре, що пісні такого плану отримують розповсюдження. Це говорить про те, що, як нація, ми не спимо. А хто спить, той, можливо, пробудиться», – зауважив Віктор Винник.

Початок концерту о 19:00. За квитками переходьте за посиланням karabas.com