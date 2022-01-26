Львівські митники затримали фуру із рекордною партією контрабанди – майже 9 млн грн

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині прикордонники затримали водія, який перевозив контрабандний товар вартістю майже 9 млн грн. Про це повідомила Державна митна служба України на своїй сторінці у Facebook.

За даними митників, водій вантажівки показав товаросупровідні документи у яких було зазначено, що у вантажівці містяться понад 47 тис. гумок до щіток склоочисника та 36 тис. футлярів для окулярів на суму понад 760 тис. грн.

Товари везли із Праги до одного із підприємств у Києві. Проте, під час проходження митного контролю, працівники знайшли розбіжності у вазі вантажівки, а тому скерували її на огляд.

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Здогадки прикордонників підтвердилися. Зокрема, замість змінних гумок фура перевозила 62 600 щіток склоочисників. Такий товар має інший код та іншу митну вартість.

Відтак, стосовно відправника товару (керівників підприємства) митники склали протокол за ч. 1. ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Контрабандний товар вилучили та невдовзі справу скерують до суду.