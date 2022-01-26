Львівські хірурги видалили пухлину з голови 12-річного хлопчика

У Львові нейрохірурги успішно вирізали п’ятисантиметрову пухлину з голови 12-річного хлопчика. Новоутворення загрожувало життю та здоров’ю маленького пацієнта. Про це йдеться у Facebook Першого територіального медичного об’єднання Львова.

Медики розповідають, що спочатку дитина скаржилась на головний біль, згодом з’явилась нудота, похитування при ходьбі, а також порушення координації та тонкої моторики.

Під час обстеження у хлопчика виявили пухлину, яка і була причиною погіршення стану. Новоутворення було розташоване у мозочку – небезпечній ділянці головного мозку. Пухлина стикала судини та структури мозку, що загрожувало порушенням зору, координації та тонкої моторики.

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Лікарі вирішили негайно оперувати хлопчика. Втручання провели нейрохірурги двох лікарень: Першого територіального медичного об’єднання Львова та Лікарні швидкої допомоги та Дитячої лікарні. Медики ставили перед собою завдання дістатися до пухлини дуже швидко та обережно видалити її, не завдавши шкоди здоровій тканині мозку.

«Просто під час операції спеціалісти проводять інтраопераційну ультразвукову діагностику за допомогою спеціального апарату. Це дозволяє оцінити глибину залягання утвору та його межі й максимально точно повністю ліквідувати пухлину розміром близько 5 см. Без неврологічних порушень», – розповіли у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

На щастя, пухлина виявилась доброякісною, відтак подальшої хіміо- та променевої терапії пацієнт не потребує.

Зараз хлопчик уже вдома, приїжджає тільки на планові огляди. Головні болі та запаморочення його більше не турбують.

Нагадаємо, нещодавно у Львові хірурги провели надскладну мікрохірургічну операцію з пересадки нерва дитині, яка травмувала руку під час сальто назад. Кінцівка стала нечутливою через невдале падіння хлопця та хибний попередній діагноз медиків.

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Фото: Перше ТМО