Де 27 січня у Львові не буде світла: адреси

У четвер, 27 січня, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 17:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Воробкевича – 2, 4;

Горіхова – 11, 13, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9;

Зубрицького – 4, 4а, 6;

Корейська – 20;

Корецька – 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8;

Милятинська – 18, 3а;

Миргородська – 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50;

Теребовлянська – 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Черника – 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8;

Бандери – 83, 87, 89, 91;

Буцманюка – 92 А, 92а, 92б, 92д, 92е, 92ц;

Героїв УПА – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 3, 3 діл, 4, 5, 6, 6/7, 7, 7/1, 8, 9;

Городоцька – 10, 11, 11а, 11б, 131, 133, 135, 137, 139, 201, 8, 8 б, 9, 9б;

Кропивницького – 1, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9;

Круп’ярська – 1, 8, 9;

Липнева – 2, 3, 4, 6;

Личаківська – 100, 107, 111, 113, 117, 119, 127, 129, 137, 82, 82б, 88, 90, 92, 98, 98а;

Б.Котика – 109;

Новознесенська – 67;

Погулянка – 4-А, 4А, 5;

Тобілевича – 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 7-9, 9;

Федьковича – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 26, 3, 4, 4,6, 5, 6, 7, 8, 9, 9/4 ;

Гіпсова – 27, 27Є, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 27Д, 27Ж, 29, 29Є, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 29Ж.

Крім того, не буде світла у Рудному, Зимній Воді та Рясне-Руському. Адреси «Львівтеплоенерго» подає тут.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook