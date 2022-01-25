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У Львові ще один медзаклад надаватиме учасникам бойових дій безкоштовну допомогу

Аліса Белей

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Львівський шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького, що на вул. Озаркевича, 4 відкриває проєкт з надання безкоштовної психологічної та медичної підтримки для учасників АТО/ООС і родин загиблих українських воїнів. Про це пише АрміяInform.

У межах проєкту у шпиталі Шептицького воїни та члени їхніх родин можуть отримати як комплексну (психологічну і медичну допомогу), так і звернутися адресно за допомогою до фахових психологів.

Або ж конкретно до медичного фахівця за напрямком захворювання. До слова, звернутися можна онлайн. Для цього треба заповнити електронну форму.

В електронному зверненні потрібно вказати контактні дані, вид допомоги та підтвердити статус учасника бойових дій або ж члена родини загиблого воїна, прикріпивши скан-копію документа.

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Додамо, що у Львові є дві медичні установи, які безпосередньо надають послуги в царині охорони здоров’я для захисників України.

Це Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, де обслуговуються діючі військовослужбовці та ветерани військової служби, а також Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи.

Довідка. Шпиталь імені Митрополита Андрея Шептицького розташований у Львові за адресою Вул. Озаркевича, 4. Це бічна вулиці Городоцької в районі церкви Святого Юрія.

Шпиталь налічує 9 напрямів роботи, зокрема: поліклінічне відділення, відділення паліативного лікування, центр психічного здоров’я, послуги на виїзді, мобільна паліативна допомога та домашня опіка, позичання реабілітаційного обладнання, медична лабораторія та діяльність благодійного фонду.

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