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Окупанти знову порушують режим «тиші» на Донбасі

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 24 січня, російські збройні найманці один раз порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Про це йдеться у Facebook ООС.

Зокрема, у бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 07:00 год. 25 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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