Доставка суші у Львові – популярна послуга, яка допомагає смачно попоїсти, підняти настрій собі та друзям. Особливо, якщо замовляти щось з меню ресторану.

Суші у Львові з ресторану: особливості страв

Суші – страва номер один в Україні, яка має свої унікальні особливості у цьому японському ресторані.

Традиційні рецепти

Традиція готувати роли прийшла до нас з Японії, а тому методи, інгредієнти та інші особливості зберігаються й досі. Так, до традиційних типів страв належать хосомакі, які мають мінімалістичний дизайн, а також дивують смаковими якостями. Крім того, усі види ролів скручуються виключно вручну із застосуванням японських технік та якісних інструментів.

Оригінальні варіації

Не лише традиції Сходу мають значення, а й оригінальність. Шеф-кухар розробляє оригінальні новинки, що сподобаються навіть гурманам. До прикладу, якщо ви втомились ласувати виключно

Каліфорнією та Філадельфією, саме час звернути увагу на більш незвичні роли. Серед таких – веганські страви, наповнені овочами, або ж варіанти з курячим філе, яблуком, тофу та іншими начинками.

Смачна начинка

Окрім звичного лосося використовується ще й інша начинка. Популярністю користується біла масляна риба, а також скибки тунця. Відварена креветка та вугор під соусом унагі також зможуть потішити смакові рецептори. Ікра тамаго та масаго, водорості спіруліна, гриби шиітаке, скибки та слайси манго й авокадо – усе це та багато іншого можна віднайти у меню ресторану.

Креативне оформлення

Суші – це не просто страва, яка одразу після приготування потрапляє до рота. Це ще й мистецтво, яке може дивувати своїм оформленням та яскравими кольорами. До прикладу, більш яскрава їжа завжди сприяє кращому настрою та травленню, а тому ресторан пропонує різнобарвні роли нейтральних та теплих відтінків. Вони прикрашаються за допомогою топінгів, соусів, кунжутного зерна та інших.

Доставка суші : коротко про сервіс

Якщо ви полюбляєте ласувати японськими стравами – ми станемо вашим улюбленим закладом досить швидко. А все завдяки не лише популярним варіантам ролів та суші, а й виключній якості продуктів, що використовуються для їх приготування.

Заклад дарує можливість як використовувати надшвидку доставку кур’єром у Львові, так і безпосередньо прийти до ресторану самостійно, аби отримати замовлення, сформоване у зручні пакунки.

Дивує своїми перевагами:

Широке меню, яке невпинно поповнюється оригінальними новинками;

Зручні та надійні контейнери для їжі, які захищають її під час доставки;

Власна кур’єрська служба, яка доставляє замовлення у Львові протягом години;

Можливість замовити страви на цілодобовій основі;

Справді великі порції, якими можна смачно попоїсти.

У ресторані працює бренд-шеф, який займається безпосередньо приготуванням та розробкою нових рецептів. Завдяки цьому можна постійно куштувати щось нове, вводячи в раціон оригінальні страви.

Розрахуватись за замовлення можна будь-яким способом – безпосередньо на сайті, карткою або готівкою у ресторані або кур’єра.

А також у ресторані діють смачні знижки та оригінальні акції. Наприклад, у випадку, якщо у клієнта День народження, заклад подарує порцію ролів до замовлення.

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