Де у Львові не буде світла 26 січня. Перелік вулиць

У середу, 26 січня, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 08:00 до 17:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Болбочана – 1, 10, 11, 12, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29а, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9;

Ганцова – 3;

Сполучна – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20 а, 20а, 22, 24, 26, 3, 34, 36, 4, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9;

Тернова – 1, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 26, 3, 30, 5, 5А;

ДК «Сигна-Люкс» (бічна) діл. №37;

Зубрицького – 4, 4а, 6;

Корейська – 20;

Корецька – 13, 15, 21, 23, 25, 7, 8;

Кузьми – 29А, 35б;

Майорівка – ДК «Сигнал»;

Милятинська – 18, 3а;

Миргородська – 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48, 50;

Соколина – 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 45, 47, 49, 49А, 51, 51А, 51Б, 53, 55, 57, 57а, 61, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а;

Стешенка – 43;

Теребовлянська – 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Черника – 2, 2а, 2б, 4, 4б, 6, 8;

Бойчука – 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 8, 9;

Бойчука-Боткіна;

Боткіна – 2, 2А, 33, 35, 35А, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Величковського – 2;

Збиральна – 1, 2, 2б, 3, 4, 6, 8;

Конюшинна – 12, 3, 5, 8;

Лисеницька – 12, 15, 16, 17, 19, 2 А, 20, 21, 28, 28а, 2а, 32, 32а, 32Б, 34, 34а, 4, 41, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66(0419), 6а, 7 (бічна) діл 7;

Луганська;

Медової Печери – 38, 39, 39А;

Музики – 6А;

Новознесенська – 67;

П’ясецького – 1, 10, 10а, 10б, 10В, 12, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9;

Панаса – 8;

Перфецького – 2;

Червоної Калини – 1, 106, 108, 109, 11, 110, 114, 12, 138, 140, 142, 15, 15 а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 4, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 61А, 62А, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 85а, 86, 87, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 95;

Великого – 178А;

Грабянки – 13, 5, 9.

Крім того, не буде світла у Рясному, Винниках, Зимній Воді, Пасіки-Зубрицьких та Солонці. Адреси «Львівтеплоенерго» подає тут.

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