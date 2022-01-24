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ЄС не планує евакуювати родини дипломатів з України

Ольга Денисяка

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Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише Європейська правда.

«Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією. – Ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну», – сказав Боррель.

Він додав, що міністри також проведуть відеоконференцію із держсекретарем США Ентоні Блінкеном для координації зусиль.

«Він проінформує нас про рішення щодо евакуації, можливо він має якусь додаткову інформацію»,  – сказав Боррель.

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Боррель зазначив, що головним питанням зустрічі в Брюсселі буде ситуація на кордоні України. «Ми продовжуємо вибудовувати нашу позиції щодо російських спроб підірвати безпекову структуру в Європі і відновити сфери впливу», – додав він.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

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