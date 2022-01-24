Де у Львові та Брюховичах 25 січня не буде світла

У вівторок, 25 січня, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та Брюховичів. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 08:00 до 17:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Ранкова – 12, 14, 16, 18, 18б, 21, 6, 8, діл. 18;

Сигнівка – 48, 52, 52а;

Лисеницька – 18, 2, 40, дача;

Пасічна – 123, 123б, 123, 89, 89а, 91;

Пасічна – ДК Мрія;

Пасічна – 10, 36;

Рудакі – 2, 39, 41, 48, 51, 7, 91, 93, діл. 3 дача;

Теліги – 23, гар. 41;

Медведецького – 17;

Олеся – 25 Д, 25 В, 25 Д, 25 В;

Ольжича – 11, 13;

Полуботка – 11 А;

Червоної Калини – 35, 37 – 51, 39, 45, 47, 49, 49;

Шувар – 51, 53, 53/1, 53А, 55;

Гординських – 11, 15, 15А, 15Б, 18, 20, 21, 22, 3, 5, 7, 7А, 7Д, 9;

Коновальця – 106, 108, 110, 112, 112 А, 112 А, 120, 87, 93, 93 А, 95, 97;

Букова – 11, 11 А, 11Б, 13, 17, 4, 5, 8, 8а, 9;

Відпочинок КСТ (бічна);

Висока – 13, 4, 7, 9а;

Грабова – 10, 12, 14а, 16, 18, 8;

Журавлина – 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15, 2, 7, 7а, 8, 9а;

Замарстинівська – 109, 109А, 113, 115, 115а, 117, 118, 118а, 118б, 118в, 120;

Запашна – 18 (бічна) діл. 2;

Львівська СК «Гвоздика» – 1, 55, 58, 68, 73, 74, 80, 82, 88, 89 (бічна);

СК «Мічурінець» – 12, 2, 27, діл. 40;

Мирна – 16, 7, 8;

Незалежності України – 40, 45Б, 45В;

Озерна (бічна) – 1, 10, 14а, 14Б, 2, 2а, 2б, 2в, 4;

Під Осовою СТ Гвоздика – 20, 23, 64;

Піскова – 1, 10, 12, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 3, 4, 48, 5, 6, 7а, 8;

Соснова поляна – 12;

СТ «Сонячна долина» – 13/121;

СК «Ягідка» (бічна) – 0110 діл. 95.

Також із 08:00 до 17:00 світла не матиме частина Брюховичів. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

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Курортна – 13, 14, 16, 18, 20 А, 3, 9 Б, 9 В, 9а, 9г.;

Лікарська;

Львівська – 11, 11/1, 13, 15, 1А, 2, 3, 33, 3А, 4А, 5, 55, 59, 6, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 9;

Іздрика – 10, 12, 13, 16, 17, 18, 18а, 2, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 9в;

Іздрика (бічна) – 1;

За мостом – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;

Крукова Гора – 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, бічна;

Курортна (бічна) – 12а, 12б, 14, 16, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 9;

Львівська (Брюховичі) – 21, 37д, 71а, 71б, 92;

СК «Гвоздика»;

Нова – 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 168, 17, 18, 1А, 2, 20, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 25, 26, 28, 2а, 3, 30, 31, 31 а, 31–а, 33, 35, 39, 4, 5, 52, 52а, 7, 8, 88, 89, 9, 90, 9а;

Нова (Брюховичі) – 11, 17;

Під Горою – 10, 12, 14, 2/1, 2/2, 4, 4А, 6, 8, 9а;

Під Осовою – 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 12а, 13А, 14, 14А, 17, 18, 19, 2, 2/2, 20, 25, 27, 3/1, 3/2, 31, 33, 35, 39, 39б, 39в, 4, 41, 47, 49, 4а, 4б, 5, 51, 53А, 53Б, 6, 7, 7А, 8, 8а, бічна (0014);

Січових Стрільців – 1, 10, 11, 11 а, 11/2, 11а, 12, 12–А, 12 а, 13, 13 а, 13а, 14, 14а, 15, 15 а, 15/1, 15а, 16, 16а, 17, 17 а, 17*, 17/18, 17/3, 17а, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 2, 2–А, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 27, 2б, 3, 30а, 31, 33, 33в, 35, 35А, 35Б, 35в, 35г, 37, 39б, 4, 4/6, 41, 44, 46, 48–48а, 48 Б, 5, 5–А, 58, 58б, 6, 62б, 64, 64а, 64б, 7, 8, 9, 9 а, 9 Б, 9/2, 9а, бічна 0240, біля 12 А, біля б.12, біля б.19, біля б12;

СГТ «Сонячна Поляна» діл.25;

Тіниста – 15 А;

Церковна – 1, 2, 2а, 3а, 5, 6А, 7, 8;

Незалежності України – 42.

Крім того, не буде світла у Сокільниках, Скнилові та Солонці. Адреси «Львівтеплоенерго» подає тут.

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Фото – з мережі Інтернет