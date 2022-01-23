УГП відкликає п'ятьох депутатів Львівської облради

Львівська обласна організація «Української галицької партії» на конференції 22 січня проголосувала за відкликання п’ятьох із шести депутатів УГП в Львівській обласній раді. Йдеться про Тараса Чолія, Івана Щурка, Марію Кульчицьку-Волчко, Юрія Фольварочного та Віталія Андрейка. Про це йдеться на офіційній сторінці УГП у Facebook.

Під час конференції голова контрольної комісії Орест Друль повідомив, що п’ятеро згаданих депутатів не підтримували зв’язку із Львівською обласною організацією УГП та буцімто порушили принципи передвиборної програми партії.

За словами голови політради УГП Ростислава Коваля, фракція УГП жодним чином не репрезентувала партію в обласній раді, а її діяльність не відповідала ціннісним засадам УГП.

Реклама партнерів

«Ми йшли в органи місцевого самоврядування, аби відстоювати інтереси громади, а не служити олігархам чи місцевим політичним кланам. Депутати обласної ради, яких ми відкликаємо, мали інше бачення. Вони прийняли рішення піти на кулуарні домовленості та прислужувати більшості. Тим самим фракція УГП в обласній раді втратила суб’єктність та потрапила під тотальний контроль інших політичних сил. Ми сьогодні виправили помилку, яку допустили, бо прагнемо, аби бажання виборців, які нас підтримали бо прагнуть іншої політики, були реалізовані», – сказав Ростислав Коваль.

Водночас депутатка ЛОР Марія Кульчицька-Волчко назвала заяви і дії з’їзду своєї партії лицемірством.

«Феєричні лицеміри! Вся моя діяльність – то відстоювання інтересів громади. Ті люди, з якими на місцях мала честь працювати, це добре знають. І навіть якщо доведеться скласти мандат, зроблю це зі спокійним серцем і рівно тримаючи спину. Бо цей рік ми з колегами відпрацювали гідно… оце насправді важливо, а не оті ваші маніпулятивні, лицемірні тези про «невиконання обов’язків депутата», – прокоментувала Марія Кульчицька.

Як відомо, меморандум про співпрацю з іншими політсилами у ЛОР підписали шестеро депутатів, проте Ірину Кравець УГП не відкликала.

За даними Zaxid.net, у грудні 2020 року новообрані депутати УГП у Львівській облраді, всупереч застереженням керівництва партії, підписали зініційований «Європейською солідарністю» меморандум про співпрацю та увійшли у фактичну коаліцію з «ЄС» та «Слугою народу». Після цього, 31 січня, конференція Львівської обласної організації УГП ініціювала відкликання своїх депутатів з Львівської облради.

Однак за законом відкликати обраного за партійним списком депутата керівництво може лише через рік після набуття ним повноважень, тобто у грудні 2021 року. Тож 7 грудня 2021 року партія почала процедуру відкликання, що складається з кількох етапів. Тепер рішення має затвердити вище керівництво партії, після чого його передадуть у місцеву територіальну виборчу комісію, що проінформує громадськість про відкликання депутатів упродовж 30 днів, якщо на перешкоді не стануть судові позови від сторін процесу.

Відповідно до законодавства, місце колишнього депутата ради має посісти наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації політичної партії або ж тервиборчком призначить проміжні вибори депутата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.