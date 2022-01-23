Патрульні Львівщини доправили до пологового жінку, яка народжувала у машині

Патрульні супроводити до пологового будинку жінку, яка народжувала в машині. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму каналі.

Сьогодні близько 2-ї години ночі на поліцейську станцію звернулася жителька Самбора, яка повідомила, що везе до Львова жінку у якої вже почалися перейми.

Попри складні погодні умови патрульні Володимир Лаба, Наталія Мажак та Степан Козак оперативно супроводили автомобіль із породіллєю до пологового будинку на Джорджа Вашингтона.

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Жінку вчасно передали медикам.

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