На Краковці затримали контрабанду елітних брендів

На митному посту «Краковець» зупинили авто із контрабандою взуття, сумок і годинників елітних брендів на суму близько 4 млн грн. Про це повідомила Державна митна служба України на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням митників в Україну на авто поверталися п’ятеро наших громадян, які обрали «зелений коридор» для спрощеного перетину кордону.

Під час візуального огляду авто водій суттєво нервував, чим викликав підозру. Транспортний засіб було направлено до боксу поглибленого огляду, де серед особистих речей громадян були виявлені різноманітні товари відомих брендів, а саме: 13 пар жіночого взуття Versace, Hermes, Loro Piana, Celine; 6 сумок брендів SHANEL, Hermes, Saint Laurent, Louis Vuitton, 2 годинники фірми Rolex.

Реклама партнерів

За фактом контрабанди складено відповідний протокол. За попередньою оцінкою вартість вилучених товарів складає 3 788 200 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.