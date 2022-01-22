У Львові помер волонтер Костянтин Миско

У Львові раптово помер відомий волонтер Костянтин Миско. Інформацію про смерть чоловіка повідомила його дружина Оксана Змієвець на своїй сторінці у Facebook.

«З Сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско.

Волонтер, справжній патріот своєї Держави. Людина, яка захоплювалася дружбою.

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Про таких людей кажуть – приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав та для його рідних людей», – повідомив Антон Любанов у спільнот Миротворці України.

Охочих закликають допомогти дружині Кості Миска. Надіслати допомогу можна на картаку Костянтина 5457082226870181, з приміткою «кошти для поховання».

Парастас відбудеться у вівторок, 25 січня о 9:00 в Гарнізонному храмі Львова.

Ховатимуть Костянтина в рідному селі Бринці Загірні.

Родина також просить не приносити штучних квітів та вінків.

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