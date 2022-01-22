Марія Олійник: «Як зберігати спокій і змащувати ґвер»

Психотерепавт, супервізор команд і організацій Марія Олійник про вплив війни, інформаційну гігієну та як «зберігати спокій і змащувати ґвер»:

«Останніх два тижні війна повернулася у мої консультації…

Тож, ось вам #кількапорадяківинепросили

– контактуйте з реальністю. Це означає «говорити зі собою фактами». Не ховатися у «то все неправда» і не впадати у паніку. Війна триває вже 8 років – то час визнати її і подумати, яке моє завдання (наприклад, не ширити дезінформацію і підтримувати близьких)

– ознайомтесь з інформацією щодо дій у разі підвищеної небезпеки: сплануєте потенційні укриття, прочитайте та обговоріть з близькими брошуру «У разі надзвичайної ситуації або війни».

– За можливості скоординуйте дії з рідними і сусідами «що ми робимо у випадку, якщо»…

– поговоріть з дітьми. Поясніть основні поняття: «евакуація», «замінування» і правила поведінки. Є чудовий гайд як це зробити: «Супергерої безпеки». Там все чітко і покроково..

– розробіть свій екстрений план і узгодьте ролі.

– Фільтруйте інформацію. Дуже. Бо паніка найкращий помічник наших ворогів і внутрішніх, і зовнішніх.

– формуйте здоровий інформаційний простір. З перевіреною інформацією та хорошими посланнями. Не вмієте, то ліпше не пишіть…

– подбайте про себе і рідних. Будьте разом. Говоріть і смійтеся. Резилієнтність зараз найкращий помічник.

– Життя триває. У всякі періоди. Тож, прийняли ситуацію та «лупаєм цю скалу» як заповідав Іван Якович і не кохаємося з ким не треба як навчав Тарас Григорович».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.