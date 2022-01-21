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Львівська станція компостування виконала місячну норму менш ніж за три тижні

Анастасія Диняк

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З 1 по 18 січня на міську станцію компостування надійшло 209 тонн органіки. 117 тонн становлять харчові відходи, 92 тонни – садово-паркові. Про це на своїй сторінці Facebook повідомило комунальне підприємство «Зелене місто».

Сортувати органічні відходи можуть усі мешканці Львова. Наразі у місці встановлено 1332 контейнери для органіки на 1198 різних локаціях.

Зауважимо, що у контейнери для органіки можна викидати:

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  • залишки сирих овочів та фруктів;
  • шкарлупу яєць;
  • вироби з борошна, кондитерські вироби;
  • заварку від чаю без пакетиків, залишки кави;
  • скошену траву;
  • зів’ялі квіти, рослини.

Також на перероблювання почали надходити перші новорічні ялинки.

Нагадаємо, що до 5 лютого львів’яни можуть здати ялинки на компостування. Крім того, залишити свою ялинку можна і на сміттєвому майданчику біля власного дому. Але викинути її слід лише у визначені дати – у суботу, 22 і 29 січня. Переглянути локації для здачі ялинок можна тут.

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Фото: Зелене Місто

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