ОСТАННІ НОВИНИ

В «Укрзалізниці» назвали найпопулярніший потяг року

Ольга Денисяка

|

Рекордсменом за кількість пасажирів у 2021 році став маршрут Ужгород-Лисичанськ, який курсує через Львів. Майже 900 000 тисяч людей подорожували цим потягом. Про це йдеться уTelegram каналі «Укрзалізниці».

За даними відомства, потяг №45/46 Ужгород – Лисичанськ має найбільшу кількість зупинок – 43, а його маршрут – понад 1650 км. Цього року він став лідером серед пасажирських перевезень в Україні.

Також в «Укрзалізниці» назвали 5 маршрутів, далекого сполучення, із найбільшою кількістю зупинок у 2021 році:

  • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ (43 зупинки);
  • № 68/67 Маріуполь – Львів (37 зупинок);
  • № 69/70 Маріуполь – Львів (32 зупинки);
  • № 120/119 Львів – Запоріжжя (33 зупинки);
  • № 13/14 Київ – Солотвино (29 зупинок).
  • Усі ці потяги курсують через станцію «Львів». Загалом, увесь західний напрямок цього року був найбільш популярним.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів