В «Укрзалізниці» назвали найпопулярніший потяг року

Рекордсменом за кількість пасажирів у 2021 році став маршрут Ужгород-Лисичанськ, який курсує через Львів. Майже 900 000 тисяч людей подорожували цим потягом. Про це йдеться уTelegram каналі «Укрзалізниці».

За даними відомства, потяг №45/46 Ужгород – Лисичанськ має найбільшу кількість зупинок – 43, а його маршрут – понад 1650 км. Цього року він став лідером серед пасажирських перевезень в Україні.

Також в «Укрзалізниці» назвали 5 маршрутів, далекого сполучення, із найбільшою кількістю зупинок у 2021 році:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ (43 зупинки);

№ 68/67 Маріуполь – Львів (37 зупинок);

№ 69/70 Маріуполь – Львів (32 зупинки);

№ 120/119 Львів – Запоріжжя (33 зупинки);

№ 13/14 Київ – Солотвино (29 зупинок).

Усі ці потяги курсують через станцію «Львів». Загалом, увесь західний напрямок цього року був найбільш популярним.

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