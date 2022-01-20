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У ВООЗ закликають країни зняти обмеження на міжнародні поїздки

Анастасія Диняк

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У середу, 19 січня, відбулося засідання комітету із надзвичайних ситуацій, скликане головою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Говорили про пандемію COVID-19 та про ефективність карантинних обмежень на подорожі, пише hromadske.

У ВООЗ запевняють, що карантинні обмеження, що стосуються подорожей між країнами ніяк не перешкоджають поширенню вірусу, а саме штампу «Омікрон».

Натомість подібні рішення загрожують економічній та соціальній стабільності держав. Також у Комітеті закликали не робити обов’язковою наявність сертифікату про вакцинацію, пояснюючи це різною доступністю вакцин в країнах.

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Зауважимо, від початку пандемії більшість країн запровадили обмеження чи заборону в’їзду, які діють й наразі. У ВООЗ радять більше зосередитися на тестуваннях чи ізоляціях приїжджих. Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили детальний список симптомів штаму «Омікрон».

Нагадаємо, у хворих найчастіше спостерігають нежить, головний біль, втому, чхання та біль у горлі. У Міністерстві закликали звертатися до сімейного лікаря при вияві будь-яких симптомів ГРВІ.

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Фото – з мережі Інтернет

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