У Львові медики прооперували стравохід жінки, яка не могла пити воду

У Львові медики Першого територіального медичного об’єднання прооперували стравохід пацієнтки за допомогою робота Da Vinci. До операції жінка продовж двох місяців не могла пити навіть воду. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, 34-річна Мирослава з Львівщини останні два місяці жінка не могла уже навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання. Схудла на 10 кілограмів. Причина – ахалазія стравоходу, тобто порушення його функції під час приймання їжі – діагноз, який за статистикою спіткає лише 0,001% людей на планеті.

Про рідкісну патологію Мирослава довідалася лише цього місяця, коли звернулася до Лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова. До цього жінка два роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а потім і болю. Їжа, яку вона вживала, поверталася. Проблемою було навіть зробити ковток води.

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У такому стані Мирослава потрапила до лікарні. Огляд із рентгеном одразу виявив ахалазію стравоходу. Раніше єдиним методом повернути жінку до нормального життя була операція з розрізом грудної клітки та черевної порожнини. Та завдяки роботичній системі Da Vinci складне хірургічне втручання лікарям вдалося зробити через чотири маленькі проколи.

Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Звісно, значно скоротився і час реабілітації. Уже через день після втручання Мирослава поїхала додому до двох своїх діток. Нині вона почувається добре і знову нарешті може їсти та пити.

Нагадаємо, нещодавно медики Першого територіального медичного об’єднання прооперували 9-річну дівчинку, у якої нежить спровокував запалення слизової оболонки носових пазух, а згодом гній дістався мозку.