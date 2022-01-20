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На Львівщині прикордонники виявили викрадене в Італії авто

Аліса Белей

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У середу, 20 січня, прикордонники Львівського прикордонного загону виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Так, у пункт пропуску «Краківець» прибув легковик Mercedes, під керуванням 37-річного українця. Під час проходження прикордонного контролю спрацювали бази даних Інтерполу.

Прикордонники одразу ж поінформували Укрбюро Інтерполу у Києві та отримали підтвердження, що автомобіль крадений.

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Як з’ясували прикордонники, транспортний засіб був викрадений ще в травні 2013 року в Італії. Зрештою Mercedes разом із кермувальником передали співробітникам Нацполіції.

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Фото: прикордонники

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