На Львівщині прикордонники виявили викрадене в Італії авто

У середу, 20 січня, прикордонники Львівського прикордонного загону виявили автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку. Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.
Так, у пункт пропуску «Краківець» прибув легковик Mercedes, під керуванням 37-річного українця. Під час проходження прикордонного контролю спрацювали бази даних Інтерполу.
Прикордонники одразу ж поінформували Укрбюро Інтерполу у Києві та отримали підтвердження, що автомобіль крадений.
Як з’ясували прикордонники, транспортний засіб був викрадений ще в травні 2013 року в Італії. Зрештою Mercedes разом із кермувальником передали співробітникам Нацполіції.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: прикордонники
Аліса Белей