На Городоцькій водій маршрутки в’їхав у два авто через телефон

У середу, 19 січня, у Львові водій приміської маршрутки №184 в’їхав у два автомобілі, які зупинились на червоне світло світлофора. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

ДТП трапилась 19 січня орієнтовно о 14:00 год. на вулиці Городоцькій у Львові. Правоохоронці оприлюднили відео з моменту ДТП. На ньому видно, що після зіткнення водій маршрутного таксі кидає з рук щось дуже схоже на мобільний телефон.

«Водій громадського транспорту в останній момент помічає два автомобілі, які зупинилися перед світлофором. Та, на жаль, часу відреагувати і зупинитися керманичу маршрутки не вистачило. Він просто зносить на своєму шляху автомобілі Kia та Citroen», – повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

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Згодом керманич пояснив, що він почав гальмувати, однак маршрутку занесло на бруківці.

Поліцейські скалили на нього протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення ПДР водій може отримати штраф – 510 гривень.

Відповідно до правил дорожнього руху, водіям категорично заборонено користуватись засобами зв’язку під час керування транспортним засобом. Виняток ставлять лише керманичі під час виконання невідкладного службового завдання.

Водночас керманич має право користуватись пристроями Handsfree (обладнання, яке можна використовувати без рук, приміром Bluetooth-гарнітури).

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