Фірма з «чорного списку» АМКУ отримала підряд на ремонт даху театру Заньковецької

Державне підприємство «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької» за переговорною процедурою уклало угоду із ТОВ «Крона-Мах» на ремонтні роботи даху за 289 тис. грн. Але фірма з квітня 2020 року перебуває в «чорному списку» Антимонопольного комітету, повідомляють Наші гроші. Львів.

Договір було укладено ще у липні 2021 року і внесено до нього зміни 29 грудня 2021 року. В кінці минулого року вся сума за здійснення аварійно-відновлювальних робіт з ремонту даху була оплачена підряднику. Ремонт даху здійснювався в рамках програми президента «Велика реставрація», згідно якої передбачена також і реставрація приміщень камерної сцени. За основною угодою роботи з реставрації приміщень камерної сцени театру здійснює ПП «Фірма «Будремсервіс» за 12 млн грн.

Експерт «Центру громадського моніторингу та досліджень» Юрій Кузько пояснює:

«Замовник неправомірно уклав договір за результатом переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Крона-Мах», підприємством, яке ще з квітня 2020 року знаходиться у так званому «чорному списку» АМКУ. Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник зобов’язаний був відмовити такому учаснику в участі в переговорній процедурі закупівлі».

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Вперше підприємство було оштрафовано АМКУ у квітні 2020 року на 272 тис. грн разом з приватним підприємцем Володимиром Корчинським. Штраф був накладений за «розпил» двох тендерів від Залізничної та Личаківської районних державних адміністрації Львівщини. Самі торги відбулись у 2019 році. Тоді юристи проєкту «Тисни» (Bihus.info) написали звернення в АМКУ, після чого комітет встановив факт порушень поведінки на торгах.

Проте це не завадило Львівському КП «Ратуша-сервіс» у червні минулого року укласти угоду на ремонт технічного приміщення в Львівській міській раді зі співзасновником фірми «Крона-Мах» Андрієм Кравчишиним.

ТОВ «Крона-Мах» зареєстроване у 2005 року у Львові Андрієм та Ярославою Кравчишиними. Попри «чорний список» АМКУ, за даними порталу YouControl, у 2021 році підприємство отримало державних замовлень на 1,4 млн грн. Наприклад, у вересні 2021 року Залізнична райдержадміністрація уклала угоду фірмою на ремонт даху житлового будинку по вул. Олени Степанівни за 548 тис. грн. Також з останніх підрядів, що фірма отримала 30 грудня, закупівля Департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР на реставрацію житлового будинку на вул. Нечуя-Левицького за 224 тис. грн.

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