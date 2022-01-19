На львівському вокзалі чоловік погрожував самогубством

У середу, 19 січня, 31-річний чоловік погрожував вчинити самогубство на прибудові головного залізничного вокзалу Львова. Поліцейські вмовили чоловіка спуститись та передали його медикам. Про це йдеться у Facebook патрульної поліції Львівщини.

Так, близько 11:00 год. чоловік виліз на огорожу будівлі вокзалу та погрожував перерізати собі горло на очах десятків пасажирів.

Правоохоронці упродовж години переконували 31-річного чоловіка прибрати ніж від шиї. Мотиви чоловіка залишаються невідомими, чітких вимог він не висував, лише просив зателефонувати дружині.

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«Поліцейський почав перемовини з чоловіком. Спершу він зміг переконати його прибрати ніж від шиї. Потім упродовж години підбирав потрібні слова, щоб запевнити громадянина, що всі проблеми можна вирішити й сімейні негаразди також», – йдеться в повідомленні.





Зрештою 31-річний чоловік віддав ножа та погодився перелізти через огорожу в безпечне місце. Згодом чоловіка передали медикам, які госпіталізували його.

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