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Як святкували Водохреща у Львові в 1930-х роках

Анастасія Диняк

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Нещодавно у приватному архіві в Лос-Анджелесі в США знайшли плівку з раритетними кадрами святкування Водохреща у Львові в 1930-х роках. Відео опублікували на YouTube-каналі Архів діаспори.

Традиційне йорданське освячення води відбувається на площі Ринок біля криниці навпроти тогочасної аптеки Терлецького за участі єпископа УГКЦ Івана Бучка в оточенні членів львівської капітули і духовенства. У кадрі серед багатьох інших присутній відомий український державний діяч Кость Левицький та інші відомі постаті тогочасного Львова.

Переглянути відео можна за цим посиланням.

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Дослідники зазначають, що наразі неможливо встановити точну дату відзнятих подій. Однак 14 грудня 1937 року у газеті «Діло» знайшли згадку про показ фільму «Йордан у Львові». Це дозволяє вважати, що фільм був знятий ще до 1937 року.

Як пише Zbruc, унікальна кіноплівка 1930-х років із фільмом Юліана Дороша «Йордан у Львові» перебувала у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія (США), у приватному архіві відомого у діаспорі режисера Богдана Солука. Син режисера  –  Юрій відшукав фільм у архіві батька на запит дослідника кіно української діаспори Олександра Дебича.

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Фото: Знімки з екрану відео «Йордан у Львові» 

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