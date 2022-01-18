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У Львові відреставрували старовинні ікони з Тернопільщини

Аліса Белей

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У Львові відреставрували давні ікони знайдені у селі на Тернопільщині. Про це пише Укрінформ з посиланням на прессекретаря Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ отця Олега Харишина.

Два роки тому у храмі села Мар’янівка під час перекриття церковного даху було виявлено старовинні ікони, вік яких 126 років. За твердженнями релігієзнавців з Тернополя та Львова, святі образи – цінні зразки сакрального мистецтва Західної України.

Майже два роки тривала реставрація віднайдених взимку 2020 року у селі Мар’янівка Тернопільського району п’яти старовинних ікон.

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«Над відновленням святих образів працювали досвідчені реставратори зі Львова Роксолана Мокрій та Юрій Буньо. Ікони після реставрації повернуто на парафію Різдва Пресвятої Богородиці у Мар’янівці», – розповів отець Харишин.

За його словами, у наступному році церква у згаданому селі відзначатиме 130-річчя з часу побудови. Саме ця подія стане особливою нагодою оглянути відреставровані ікони та молитися перед ними.

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