У львівського підприємця конфіскували авто за їзду під наркотиками

Шевченківський райсуд Львова конфіскував автомобіль Opel Astra у львів’янина Богдана Купльовського. За їзду під наркотиками його також оштрафували на 51 тис. грн та позбавили водійських прав на 10 років. Протягом року його тричі затримували за їзду у нетверезому стані, пише Zaxid.net.

Як вказано у постанові суду, наприкінці вересня 2021 року Богдана Купльовського затримали на вул. Джерельній за кермом авто Chevrolet Aveo з явними ознаками наркотичного сп’яніння (завужені зіниці, порушена координація рухів). Він відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння.

Це вже втретє Богдана Купльовського затримали нетверезим за кермом протягом року. На розгляд справи у суді він не з’явився.

У постанові суду вказано, що Богдан Купльовський є фізичною особою підприємцем, на платформі Vkursi Pro вказано, що він займається організацією будівництва.

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Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер визнав Богдана Купльовського винним у нетверезому водінні та оштрафував на 51 тис. грн. Його також позбавили водійських прав на 10 років та конфіскували авто Opel Astra. Це не те авто, за кермом якого його затримали поліцейські, але суд вилучив його, оскільки воно належить порушнику.

Додамо, що на розгляді Франківського райсуду Львова перебуває ще дві справи про нетверезе водіння Богдана Купльовського.

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