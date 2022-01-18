Росія готує своїх дипломатів до виїзду з України, їх сім'ї уже вивезли, – ЗМІ

За словами високопоставленого українського чиновника з органів безпеки, 5 січня в основному діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві сіли в автобуси і відправилися до Москви, пише Українська правда.

Приблизно ще 30 членів родин російських дипломатів з Києва та Львова залишили Україну в наступні кілька днів. Дипломатам у двох інших консульствах сказали приготуватися до виїзду.

В Україні та США вважають, що таким чином Росія або вдається до пропаганди, або готується до наступу або намагається всіх надурити.

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Офіційні особи в США ще раніше передбачили евакуацію російського посольства в Україні.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів сімей дипломатів посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня», – каже один американський чиновник.

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