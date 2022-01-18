Невдале сальто. Львівські хірурги пересадили нерв дитині

У Львові хірурги провели надскладну мікрохірургічну операцію з пересадки нерва дитині, яка травмувала руку під час сальто назад. Кінцівка стала нечутливою через невдале падіння хлопця та хибний попередній діагноз медиків. Про це повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

Влітку 12-річний Юрчик невдало зробив сальто та впав на руку. Медики діагностували в нього перелом передпліччя з одночасним зміщенням. Однак через місяць дитині стало гірше: його рука почала втрачати чутливість, два пальця затерпали, один взагалі холонув. Згодом дитина не могла згинати кінцівку чи бодай взяти до руки олівець.

Як виявилось, у хлопця був не просто перелом, а пошкоджений ліктьовий нерв, який відповідає за рухи та відчуття температури, болю і тиск. Під час падіння гострі краї кісточки, яка зламалася у передпліччі глибоко між м’язами, пошкодили нерв.

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Під час операції медики виявили, що краї нерву настільки пошкоджені, що відстань між ними не дозволяє його з’єднати. Відтак аби врятувати руку хлопцю, довелося проводити ризиковану аутотрансплантацію – пересадку нерва.

«Це складна мікрохірургічна операція. Частинку нерва хірурги беруть з тильної поверхні кисті. З’єднати його з пошкодженими кінчиками – наче зшити розірвану волосину. Втручання доводиться виконувати із застосуванням високоточного мікроскопу», – розповіли у лікарні.

Операція пройшла успішно. На четверту добу після неї, хлопець уже почав відчувати нервові імпульси в кінчиках пальчиків, які раніше були нечутливими. Попереду на нього чекає тривала реабілітація.

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