Главою Європарламенту обрали Роберту Метсолу з Мальти

Європейський парламент у вівторок у першому турі обрав нову главу, яка замінить на посту Давіда Сассолі після його смерті. Про це повідомляє Європейська правда.

Депутати 458 голосами підтримали кандидатуру віцеспікерки парламенту Роберту Метсолу з Мальти, яка тимчасово керувала органом після смерті Сассолі. Вона вважлася найбільш імовірною претенденткою на посаду глави Європарламенту, одного з керівних органів Євросоюзу.

42-річну Метсолу підтримували правоцентристи та консерватори, а також багато центристів. Час обрання Метсоли не пов’язаний зі смертю Сассолі, оскільки у будь-якому випадку він мав піти з посади наприкінці січня за угодою про розподіл влади.

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Нову очільницю ЄП привітав з обранням глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Вітаю Роберту Метсолу з обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємось на плідну співпрацю у розвитку сильнішої та безпечнішої Європи», – зазначив міністр у Twitter.

Новобрана президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила про необхідність посилити дипломатичні зусилля для вирішення глобальних конфліктів, в тому числі навколо України.

У своїй промові перед голосуванням Метсола згадала «Україну, яка перебуває під загрозою», щоправда, не сказала про Росію.

«Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, який стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі повідомлення будуть і надалі надсилатися», – сказала вона пізніше на пресконференції після обрання.

Роберта Метсола у свої 43 роки є наймолодшою ​​людиною в історії на чолі Європарламенту і першою жінкою за 20 років. Вона належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), тоді як Сассолі був членом політичного угруповання лівоцентристських соціалістів і демократів (S&D).

Метсола – мати чотирьох дітей і рішуча противниця абортів. Вона є депутаткою Європейського парламенту з 2013 року.

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