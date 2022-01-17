У Львові медики поставили на ноги чоловіка, що майже 10 років не міг ходити

У Львові прооперували 57-річного чоловіка, який кілька років ходив навприсядки через закам’яніли колінні суглоби. Про це повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

За даними медиків, через хворобу ноги у 57-річного Ігоря зігнулися під кутом 90-градусів. Оскільки він фізичного більше не міг стояти, Ігор опустився наприсядки і лише так пересувався. Випрямив ноги чоловік лише після двох надскладних операцій і нині він вчиться заново ходити.

Історія Ігоря дуже незвична. Десять років тому він переїхав зі Львова до села та оселився на горищі батьківської хати.

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«Горище було невисоким, тому під час ходьби доводилося підгинати ноги, а ще – холодним. Після першої ж зими у невисокому та прохолодному приміщенні Ігор помітив проблеми із ходьбою: аби розрівняти ноги, йому уже доводилося докладати зусиль.

Симптоми, які минули з потеплінням, повернулися із першими прохолодними ночами. За наступну зиму ноги чоловіка зігнулися під кутом 90-градусів і він більше нічого не міг з цим зробити», – йдеться у повідомленні.

За даними медиків, увесь цей час хвороба прогресувала, у нього утворилися контрактури обох кульшових суглобів, колінних, м’язів та сухожиль. Простими словами – вони «закам’яніли» і пересуватися Ігор міг уже лише на колінах.

Два роки тому Ігоря у такому стані забрав до Львова брат, ще кілька місяців він шукав лікарів, які б змогли допомогти чоловіку. Зрештою звернувся до хірургів 8-ї лікарні Першого ТМО Львова.

Аби поставити чоловіка на ноги довелося оперувати обидві ноги. Однак через складність ситуації працювати лікарям довелося уже не з м’язами та сухожилками, які були скороченими, а з кістками. Їх на обох ногах розрізали і фіксували імплантати в положенні, який відповідає природньому станові. Першу операцію на правій нозі Ігореві виконали одразу, другу – на лівій місяць тому.

Усе минуло успішно. І хоча чоловік ще не бігає, але вперше за останні роки він робить кроки на випрямлені ноги. Після реабілітації, чоловік зможе знову нормально ходити.

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