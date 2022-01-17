У Греції почали штрафувати невакцинованих літніх людей

Від понеділка, 17 січня, невакцинованих від коронавірусу греків віком від 60 років штрафуватимуть на 100 євро щомісяця. Літні люди вважаються вразливою групою, тому для них вакцинація від Covid-19 є обов’язковою. Про це повідомляє Європейська правда.

З часу оголошенням грецьким урядом штрафів 90% громадян старше 60 років пройшли вакцинацію або записалися на прийом. Однак ще 10% літніх людей не зробили щеплення. Від 17 січня для цієї вікової групи нещеплених громадян починають діяти щомісячні штрафи у розмірі 100 євро.

Уряд Греції вирішив зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковоюдля громадян віком від 60 років, адже вважає їх вразливою групою оскільки:

9 з 10 смертей від Covid-19 припадаєна літніх громадян.

7 з 10 пацієнтів в інтенсивній терапії – це люди старші 60 років.

8 з 10 пацієнтів відділення інтенсивної терапії не були вакциновані.

Однак запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для інших вікових груп влада Греції поки не розглядає.

Варто додати, що вчора, 16-го січня, в Греції зареєстрували 10 783 нових випадків та 95 смертей. 680 людей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. 81,47% пацієнтів реанімацій не були вакциновані.

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