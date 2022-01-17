ОСТАННІ НОВИНИ

У Греції почали штрафувати невакцинованих літніх людей

Оксана Попович

|

Від понеділка, 17 січня, невакцинованих від коронавірусу греків віком від 60 років штрафуватимуть на 100 євро щомісяця. Літні люди вважаються вразливою групою, тому для них вакцинація від Covid-19 є обов’язковою. Про це повідомляє Європейська правда.

З часу оголошенням грецьким урядом штрафів  90% громадян старше 60 років пройшли вакцинацію або записалися на прийом. Однак ще 10% літніх людей не зробили щеплення. Від 17 січня для цієї вікової групи нещеплених громадян починають діяти щомісячні штрафи у розмірі 100 євро.

Уряд Греції вирішив зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язковоюдля громадян віком від 60 років, адже вважає їх вразливою групою оскільки:

  • 9 з 10 смертей від Covid-19 припадаєна літніх громадян.
  • 7 з 10 пацієнтів в інтенсивній терапії – це люди старші 60 років.
  • 8 з 10 пацієнтів відділення інтенсивної терапії не були вакциновані.
  • Однак запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для інших вікових груп влада Греції поки не розглядає.

Варто додати, що вчора, 16-го січня, в Греції зареєстрували 10 783 нових випадків та 95 смертей. 680 людей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. 81,47% пацієнтів реанімацій не були вакциновані.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів