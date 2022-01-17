Переглянути Львів на орендованому авто

Щоб подивитися Львів та максимально насолодитися відпочинком пропонуємо взяти на прокат маневрений автомобіль невеликих розмірів. Це зумовлено європейським мінімалізмом міста з вузькими вуличками та проїздами. Компанії пропонують оренду машин будь-якого класу за доступними цінами. Це дозволить розважатися до пізнього вечора, не переймаючись графіком міського транспорту.

Яскраві пам’ятки Львова

Звичайно, одного дня катастрофічно мало для екскурсії таким містом. Але, оренда авто Львів зможе навіть коротку подорож зробити незабутньою та яскравою. Витончені пам’ятники, старовинні львівські особняки та помпезні храми складно сплутати з іншими містами України. Щоб подивитися на цю красу, потрібно брати машину на прокат. Що ж можна побачити у Львові лише за один день.

Середньовічна площа

Туристичний блиск та свіже фарбування складно побачити у Львові. Це місто зі справжньою середньовічною похмурістю. На Площі Ринок є все, що здатне привабити туриста:

знаменита бруківка;

скульптурні шедеври;

стародавні споруди;

приваблива вежа.

Велика кількість статуй левів прикрашає площу Ринок. Біля входу в ратушу стоять два чудові леви, що утримують у лапах щити. У теплу погоду біля кафе та ресторанів розставляють столики, щоб можна було відпочити та перекусити, насолоджуючись навколишньою атмосферою.

Високий замок

Щоб побачити все місто, доведеться з’їздити до Високого замку. Він розташований на висоті 413 м та вважається найвищою точкою Львова. Для цього потрібно орендувати авто, щоб уникнути проблем із громадським транспортом. Гора отримала назву завдяки замку, який розташовувався тут до 18-го століття. Самого замку там давно немає, але ніщо не заважає насолоджуватися мальовничим краєвидом. За твердженням місцевих жителів, у безхмарну погоду звідси можна дивитися на карпатські гори.

Аптека-музей

Історична пам’ятка Львова. Аптека не припиняє своєї роботи з 1795 року – початку виготовлення перших ліків. Звісно, ​​медичні препарати тут не виробляють, але торгівлю не припиняють. Тут можна знайти мікстури, колби, інструменти, ваги та інше аптекарське приладдя.

Шоколадна майстерня

Знаменита майстерня шоколаду. Тут працюють художники, здатні щоденно творити шедеври. Ніжним присмаком і неповторним виглядом цукерок були задоволені аристократи, що жили багато століть тому. Ручна робота завжди мала попит у туристів і жителів міста.

Містичні та таємні місця

Якщо вирішили затриматися у Львові на довше, у вас не виникне проблем із ночівлею. Місто переповнене готелями та хостелами, де можна знімати житло подобово. Вартість залежатиме від класу та місця розташування готелю. Після повноцінного відпочинку можна продовжити свої подорожі, щоб побачити та дізнатися багато цікавого.

Підземелля у соборі Петра та Павла

За легендою, у Львові з’явився норовливий монах, який не бажав ставати звичайним. За це його закрили в келію, щоби вимолював прощення у Бога. Якось до нього прийшов чоловік, повністю одягнений у чорне. Він довго не виходив, і ченцям довелося виламати двері. У приміщенні вони знайшли тільки аркуш паперу, на якому було кров’ю підписано контракт із Дияволом. Кажуть, що у підземеллі й зараз бродить Чорний монах, а копія підписаного ним контракту зберігатиметься в архіві монастиря.

Як скористатися послугою оренди авто

Якщо ви вирішили відпочивати безпосередньо в місті, прокат автомобіля може не знадобитися. Однак існують інші місця, здатні відкрити перед відпочиваючими цілі світи:

санаторії та курорти – Східниця, Моршин, Трускавець;

знамениті замки – Свірзький, Золочівський, Олеський та інші;

гірськолижні курорти та чудові Карпати.

Щоб встигнути максимально комфортно побувати скрізь, без автопрокату у Львові не обійтися. Мінімальний термін, на який можна орендувати машину – доба. Проте значно вигідніше оформляти довгостроковий прокат.

Оформити замовлення можна на сайті компанії чи безпосередньо в офісі. Вартість послуги залежить від класу автомобіля та термінів оренди. Після вибору транспортного засобу водій надає необхідні документи та вносить відповідну плату. Виконавши всі формальності, можна насолоджуватися подорожжю містом тисячі левів.

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