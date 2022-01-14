У Львові медики пришили пальці рук чотирирічній дівчинці

Львівські медики прооперували 4-річну дівчинку, яка травмувала кисть і відтяла собі пальці рук. Операція пройшла успішно і дитина вже одужує. Про це йдеться у Facebook Першого територіального медоб’єднання Львова.

Чотирирічну дівчину гелікоптером доправили до Львова з Турківського району. Дитина в побуті випадково трамувала руку та відтяла собі пальці рук. Медики негайно прооперували маленьку пацієнтку.

Завідуючий оперблоку 8-ї лікарні Першого ТМО Львова Мар’ян Кузьмак розповідає, що опеація була складною та тривала декілька годин. Однак старання медиків не були даремними – операція пройшла успішно.

«Анні 4 роки, і вона відтяла собі пальчики, її гелікоптером привезли до нас і у мене були лічені хвилини, аби виправити ситуацію, Я розумів, що у моїх руках її майбутня доля: чи писатиме вона у школі, чи рухатиме пальчиками і який вони матимуть вигляд. І ви не уявляєте, як ми раділи її усмішкам і обіймам, коли пальці прижилися. Це найкращий відгук у моєму житті про мою роботу», – каже Мар’ян Кузьмак.

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