ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові медики пришили пальці рук чотирирічній дівчинці

Ольга Денисяка

|

Львівські медики прооперували 4-річну дівчинку, яка травмувала кисть і відтяла собі пальці рук. Операція пройшла успішно і дитина вже одужує. Про це йдеться у Facebook Першого територіального медоб’єднання Львова.

Чотирирічну дівчину гелікоптером доправили до Львова з Турківського району. Дитина в побуті випадково трамувала руку та відтяла собі пальці рук. Медики негайно прооперували маленьку пацієнтку.

Завідуючий оперблоку 8-ї лікарні Першого ТМО Львова Мар’ян Кузьмак розповідає, що опеація була складною та тривала декілька годин. Однак старання медиків не були даремними – операція пройшла успішно.

«Анні 4 роки, і вона відтяла собі пальчики, її гелікоптером привезли до нас і у мене були лічені хвилини, аби виправити ситуацію, Я розумів, що у моїх руках її майбутня доля: чи писатиме вона  у школі, чи рухатиме пальчиками і який вони матимуть вигляд. І ви не уявляєте, як ми раділи її усмішкам і обіймам, коли пальці прижилися. Це найкращий відгук у моєму житті про мою роботу», – каже Мар’ян Кузьмак.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів